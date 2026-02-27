Cynar, Biancosarti e Vov sono tra i prodotti più conosciuti che portano la firma di Angelo Dalle Molle. Questi marchi rappresentano esempi di come alcune idee possano diventare parte integrante della cultura del bere in Italia. La loro diffusione ha segnato un capitolo importante nella storia delle bevande italiane, influenzando le preferenze dei consumatori nel corso degli anni.

Ha colto successi imprenditoriali capaci di lasciare traccia nelle abitudini degli italiani: lanciando il Cynar, liquore 'salutare' a base di carciofo, e inventando una campagna pubblicitaria che negli anni Settanta ha fatto storia, grazie all'inossidabile claim sul 'logorio della vita moderna' affidato all'attore Ernesto Calindri, ripreso nel bel mezzo del traffico metropolitano mentre sorseggia il suo amaro. Ma lo sguardo di Angelo Dalle Molle – imprenditore, mecenate e soprattutto 'genio' visionario – si è sempre saldamente puntato sul futuro, grazie alla pionieristica capacità di leggere, con mezzo secolo di anticipo, nelle innovazioni che oggi cambiano le nostre vite.

