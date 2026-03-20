Umbria | 16,3 miliardi di prestiti e nuova unità Zes

InUmbria, le banche locali hanno concesso 8,6 miliardi di euro alle imprese e 7,7 miliardi alle famiglie, totalizzando un flusso creditizio di 16,3 miliardi di euro. Contestualmente, è stata istituita una nuova unità Zes nel territorio. Questi dati riguardano l’attività creditizia e le iniziative economiche avviate nella regione.

Il territorio umbro registra un flusso creditizio robusto, con le banche locali che hanno erogato 8,6 miliardi di euro verso le imprese e 7,7 miliardi verso le famiglie. Questi numeri emergono dal confronto tenutosi a Perugia sotto la guida di Luca Bonne, evidenziando una fiducia costante dei risparmiatori che mantengono i depositi stabili a 21,6 miliardi. Nonostante lo scenario internazionale sfavorevole e il rallentamento degli investimenti, l’attenzione si sposta sulla gestione delle sofferenze, attestate a 484 milioni di euro, una cifra che rappresenta il 2,8% del totale dei finanziamenti. L’analisi congiunturale della Banca d’Italia, aggiornata a novembre 2025, ha fornito il quadro di riferimento per questa riunione della Commissione regionale Abi Umbria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria: 16,3 miliardi di prestiti e nuova unità Zes Articoli correlati Attività coordinate: per la Zes Umbria ora c’è l’unità di missioneLa Giunta regionale ha approvato l’istituzione dell’Unità di missione Zes Umbria, una struttura tecnico-organizzativa finalizzata al coordinamento... Zes, in Umbria nasce l’Unità di missione regionale per coordinare sviluppo e investimentiSarà una struttura tecnico-organizzativa che gestirà i rapporti con la missione nazionale della presidenza del Consiglio per agevolare i procedimenti... Contenuti utili per approfondire Umbria 16 3 miliardi di prestiti e... Discussioni sull' argomento Ospedale di Terni e inflazione, si allontana sempre più l’obiettivo; Castelli traccia la rotta: Nell'Umbria del cratere normalità più vicina; Amplifon acquisisce Gn Hearing per 2,3 miliardi; Contributi a fondo perduto 2026: quale bando scegliere con 5 criteri chiave. In Umbria dalle banche 8,6 miliardi alle imprese e 7,7 alle famiglieLe banche presenti in Umbria hanno erogato prestiti per 8,6 miliardi di euro alle imprese e per 7,7 miliardi alle famiglie. (ANSA) ... ansa.it Taglio accise carburanti: 25 centesimi al litro per benzina e gasolio e di 12 centesimi al chilo per il gpl. In Umbria, però, non tutti si adeguano. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Umbria, Sellano, Castello di Postignano. x.com