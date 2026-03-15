Attività coordinate | per la Zes Umbria ora c’è l’unità di missione

La Giunta regionale ha approvato l’istituzione dell’Unità di missione Zes Umbria, una struttura che si occuperà di coordinare le attività legate alla Zona Economica Speciale e di sostenere le iniziative di promozione territoriale e attrazione di investimenti. La nuova unità di missione avrà il compito di gestire le attività regionali in questo ambito, garantendo un punto di riferimento unico per le azioni connesse alla Zes.

La Giunta regionale ha approvato l’istituzione dell’ Unità di missione Zes Umbria, una struttura tecnico-organizzativa finalizzata al coordinamento delle attività regionali legate alla Zona Economica Speciale e al supporto delle azioni di promozione territoriale e attrazione degli investimenti. L’Unità di missione avrà il compito di favorire la piena integrazione tra gli strumenti regionali, nazionali ed europei a sostegno della competitività delle imprese e di accompagnare il territorio nell’utilizzo delle opportunità offerte dal nuovo quadro normativo. In particolare la struttura lavorerà sulla promozione delle opportunità della Zes, sul coordinamento degli interventi regionali, sul monitoraggio degli effetti delle misure e sui rapporti con la Struttura di missione Zes istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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