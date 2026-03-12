Zes in Umbria nasce l’Unità di missione regionale per coordinare sviluppo e investimenti

La giunta regionale ha approvato l’istituzione di un’Unità di missione dedicata alla Zes in Umbria, con l’obiettivo di coordinare lo sviluppo e gli investimenti nella zona economica speciale. La struttura tecnico-organizzativa sarà responsabile della gestione delle attività regionali legate alla Zes, seguendo le linee di azione definite dall’assessore competente. La decisione riguarda l’organizzazione delle risorse e le modalità di intervento nella zona.

Sarà una struttura tecnico-organizzativa che gestirà i rapporti con la missione nazionale della presidenza del Consiglio per agevolare i procedimenti in ambito regionale Una struttura tecnico-organizzativa per coordinare sviluppo e investimenti nell’ambito della Zes. L’idea di costituire un’unità di missione speciale per la Zes nasce alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 171 del 18 novembre 2025 che ha inserito l’Umbria, insieme alle Marche, all’interno della Zes Unica. "Con l’ingresso dell’Umbria nella Zes si apre una fase nuova per la competitività del nostro tessuto produttivo. L’Unità di missione nasce proprio con l’obiettivo di mettere a sistema tutte le competenze regionali e di coordinare in modo efficace i rapporti con i soggetti nazionali e territoriali coinvolti" è quantio dichiarato dall'assessore De Rebotti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

