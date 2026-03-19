Manuela Marrone, nata il 26 novembre 1953 a Catania, in Sicilia, si trasferì a Milano con la famiglia da giovane. È conosciuta principalmente come la moglie di Umberto Bossi, leader della Lega Nord. Marrone ha vissuto gran parte della sua vita nella città lombarda, mantenendo un basso profilo pubblico. La sua presenza nel panorama mediatico è legata principalmente alla sua relazione con Bossi.

Manuela Marrone è nata il 26 novembre 1953 a Catania, in Sicilia, ma la sua famiglia si trasferì a Milano quando era ancora giovane. È di origini siciliane e, prima di incontrare Umberto Bossi, lavorava come insegnante di scuola elementare. L’incontro con Bossi avviene nei primi anni ’80, un periodo caldo per la nascita del movimento che sarebbe poi diventato la Lega Nord. Il Corriere della Sera ha ricalcato l’importanza della moglie di Umberto Bossi nella nascita e nella consacrazione del partito nell’arena politica nazionale, ricordando come, nell’immaginario collettivo, il suo ruolo avrebbe assunto maggiore rilievo con la malattia del marito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Manuela Marrone, la moglie di Umberto Bossi

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