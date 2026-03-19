Chi è Manuela Marrone la moglie di Umberto Bossi

Da metropolitanmagazine.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuela Marrone, nata il 26 novembre 1953 a Catania, in Sicilia, si trasferì a Milano con la famiglia da giovane. È conosciuta principalmente come la moglie di Umberto Bossi, leader della Lega Nord. Marrone ha vissuto gran parte della sua vita nella città lombarda, mantenendo un basso profilo pubblico. La sua presenza nel panorama mediatico è legata principalmente alla sua relazione con Bossi.

Manuela Marrone  è nata il 26 novembre 1953 a Catania, in Sicilia, ma la sua famiglia si trasferì a Milano quando era ancora giovane. È di origini siciliane e, prima di incontrare  Umberto Bossi, lavorava come insegnante di scuola elementare. L’incontro con Bossi avviene nei primi anni ’80, un periodo caldo per la  nascita del movimento  che sarebbe poi diventato la  Lega Nord. Il Corriere della Sera  ha ricalcato l’importanza della moglie di  Umberto Bossi  nella nascita e nella consacrazione del  partito  nell’arena politica nazionale, ricordando come, nell’immaginario collettivo, il suo ruolo avrebbe assunto maggiore rilievo con la malattia del  marito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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