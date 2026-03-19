Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è deceduto a 84 anni dopo una lunga malattia. Era stato ricoverato nel 2024, e le sue condizioni erano apparse delicate per diverso tempo. La sua vita privata era caratterizzata da un forte legame con la moglie Manuela, con cui aveva un amore duraturo fin dai primi tempi.

Umberto Bossi è morto a 84 anni dopo lunga malattia. Il Senatur, e fondatore dell'allora Lega Nord, versava in condizioni delicate da molto tempo ed era stato ricoverato già nel 2024, quando si era temuto per la sua vita. Lascia la moglie Manuela Marrone, presenza imprescindibile al suo fianco e nelle sue decisioni strategiche, e i suoi tre figli Renzo, Roberto Libertà ed Eridanio Sirio. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Umberto Bossi, l’amore infinito per la moglie Manuela: quando si sono conosciuti

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