Domani alle 12 si terranno i funerali di Bossi presso l’abbazia di Pontida, un evento che coinvolge molti sostenitori e amici. Reguzzoni ha commentato che questa cerimonia rappresenta un simbolo importante per chi lo ha conosciuto e apprezzato. L’appuntamento è stato organizzato per rendere omaggio a un uomo considerato da alcuni un grande protagonista.

“Per tutti gli amici di Bossi l’appuntamento è domenica all’abbazia di Pontida a mezzogiorno. È il modo migliore per ricordare un grandissimo uomo. Chi ha voluto bene a Umberto sa che questa è una scelta assolutamente simbolo“. Lo ha detto Marco Reguzzoni, ex capogruppo leghista alla Camera, parlando con i cronisti dopo aver lasciato la villa di Gemonio di Umberto Bossi, morto ieri a 84 anni a Varese. A chi gli chiedeva se ci sarà una camera ardente pubblica per il Senatur, Reguzzoni ha risposto: “Non ci sarà niente“. L’Università Milano-Bicocca ‘si svela’: 1.500 iscritti a laboratori, lezioni aperte e attività di orientamento New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, Reguzzoni: "Funerali a Pontida scelta simbolo"

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