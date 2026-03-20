Uno striscione è stato affisso davanti alla casa di un noto politico a Gemonio, in provincia di Varese, con la scritta “Per sempre vota Bossi” e il simbolo del Sole delle Alpi. Lo striscione, firmato dal Movimento Giovani Padani, è stato posizionato alla rotonda all’ingresso del paese, dove il fondatore della Lega è scomparso giovedì all’età di 84 anni.

Home > Politica > “Per sempre vota Bossi”. È lo scritta sullo striscione, in verde con il Sole delle Alpi e firmato da MGP (Movimento Giovani Padani), appeso alla rotonda all’ingresso di Gemonio, in provincia di Varese, il paese di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto giovedì all’età di 84 anni. Un altro striscione, sempre in colore verde, è stato affisso all’esterno della casa del “Senatur” e riporta la scritta ‘Saremo per sempre i tuoi Giovani Padani‘. Ucraina, Costa contro Orbán: "Un accordo è un accordo. Nessuno può... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, lo striscione affisso davanti alla sua casa a Gemonio: "Saremo per sempre i tuoi Giovani padani"

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