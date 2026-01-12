Askatasuna liberato ma la sua succursale è sempre okkupata E spunta lo striscione per liberare l' imam di Torino

Askatasuna è stato liberato, ma la sua sede continua a essere occupata. È apparso uno striscione che chiede la liberazione dell'imam di Torino. L’obiettivo è ripristinare la legalità, garantire la sicurezza pubblica e tutelare un importante sito di archeologia industriale, considerato un patrimonio della città.

"Ripristinare la legalità, mettere in sicurezza la salute pubblica e restituire ai torinesi un gioiello dell'archeologia industriale". È questo l'obiettivo da raggiungere al più presto per lo stabile dell'ex-ITIS Baldracco di corso Ciriè a Torino per Alessandra Binzoni, vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Piemonte e Patrizia Alessi, capogruppo FdI in Cincircoscrizione7 TO, che hanno presentato un ordine del giorno in tal senso. L'ex Baldracco non è un semplice stabile abbandonato, ma la culla della tradizione conciaria torinese, un polo che ha formato eccellenze mondiali nella chimica delle pelli.

