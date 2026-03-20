Dopo la notizia della morte di Umberto Bossi, avvenuta all’età di 84 anni presso l’ospedale di Circolo di Varese, si sono succedute varie reazioni nel mondo politico italiano. Giorgia Meloni ha espresso un messaggio di cordoglio, mentre altri esponenti hanno commentato la perdita del leader storico della Lega. La notizia ha suscitato riflessioni e attestazioni di vicinanza tra i politici.

Un’ondata di cordoglio attraversa la politica italiana dopo la scomparsa di Umberto Bossi, morto all’età di 84 anni all’ospedale di Circolo di Varese. Figura centrale della Seconda Repubblica, il “Senatùr” è stato uno dei protagonisti più influenti degli ultimi decenni, capace di cambiare profondamente il linguaggio e le dinamiche della politica italiana. La notizia ha immediatamente acceso il dibattito pubblico e istituzionale, con messaggi di cordoglio arrivati da tutti gli schieramenti. Un segnale chiaro di quanto la figura di Bossi, nel bene e nel male, abbia segnato un’epoca. Il messaggio di Giorgia Meloni: “Ha segnato una fase importante”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Umberto Bossi, la reazione di Giorgia Meloni alla sua morte

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