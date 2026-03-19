In fin di vita il ' senatur' Umberto Bossi

Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, si trova in condizioni critiche ed è in fin di vita. La notizia ha suscitato apprensione tra i membri del movimento politico e tra sostenitori che hanno seguito la sua lunga carriera. Bossi ha avuto un ruolo di rilievo nella scena politica italiana, contribuendo a definire l’identità del centrodestra nel paese.

Preoccupazione nel popolo della Lega Nord per il fondatore Umberto Bossi. Ha segnato la vita politica della Seconda Repubblica ed è parte integrante della storia del centrodestra italiano. Dagli esordi in politica all'ingresso in Parlamento. Bossi, soprannominato da tutti il “senatur”, nasce nel 1941 a Cassano Magnago in provincia di Varese e, fin da giovanissimo, entra nel mondo del lavoro facendo i lavori più disparati. Si iscrive alla facoltà di Medicina dell’Università di Pavia, ma non completerà mai gli studi e, nel 1961, partecipa, insieme al suo complesso, al Festival di Castrocaro dove viene bocciato. La passione politica lo porta ad avvicinarsi, inizialmente, ai movimenti di estrema sinistra e rnel 1975 si iscrive al PCI di Samarate ma la svolta arriva nel 1979 quando incontra Bruno Salvadori, leader dell’Unione Valdôtaine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In fin di vita il 'senatur' Umberto Bossi Articoli correlati Addio al 'senatur' Umberto BossiIl popolo della Lega Nord piange la scomparsa del suo fondatore, Umberto Bossi, l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste... Leggi anche: Lega: Salvini, 'oggi qua perché Bossi e Maroni ci hanno cambiato la vita'