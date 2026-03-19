Umberto Bossi gli ultimi giorni del senatur | cosa è successo dopo il ricovero

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura chiave del centrodestra italiano, è deceduto giovedì 19 marzo alle ore 20, pochi giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale. La notizia della sua morte è stata confermata dai familiari e dai rappresentanti del partito. Nei giorni precedenti, Bossi aveva vissuto un ricovero che aveva attirato l’attenzione dei media e dei sostenitori.

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura storica del centrodestra italiano, è morto giovedì 19 marzo intorno alle 20.30 all’ospedale di Varese, nel reparto di terapia intensiva cardiologica del “monoblocco” del Circolo. Aveva 84 anni (nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, Varese).Il ricovero, come riporta ilCorriere, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo: Bossi è arrivato in ospedale accompagnato dai familiari, senza ambulanza o mezzi di soccorso, per dolori generalizzati. La notizia della sua presenza ai piani superiori si è diffusa nella mattinata di giovedì. Non è ancora chiaro il quadro clinico preciso che ha. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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