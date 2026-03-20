Umberto Bossi le ultime parole al collega di partito | il suo ‘testamento politico’

Umberto Bossi, leader storico della Lega Nord, ha rilasciato le sue ultime parole a un collega di partito, lasciando un “testamento politico” che apre uno squarcio sulla sua visione e sul suo ruolo passato. Per anni, Bossi era stato uno dei volti più noti del panorama politico italiano, anche se negli ultimi tempi si era progressivamente ritirato dalla scena pubblica.

Per anni era sembrato uno di quei protagonisti destinati a restare sullo sfondo della politica italiana anche quando il tempo, la malattia e il graduale ritiro dalla scena avevano già cambiato tutto. Umberto Bossi, invece, fino all’ultimo ha continuato a rappresentare per la Lega molto più di un fondatore: era il simbolo originario, il riferimento identitario, il nome che ancora teneva insieme memoria, linguaggio e mito del partito. La sua morte, avvenuta a Varese nella serata di giovedì 19 marzo 2026, ha colto di sorpresa i vertici leghisti, che pure conoscevano da tempo le fragilità del Senatur. Aveva 84 anni ed era ricoverato all’ospedale di Circolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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