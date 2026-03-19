Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord l’addio a Umberto Bossi

Da webmagazine24.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Economia ha condiviso su X una foto che lo ritrae insieme a Umberto Bossi, scattata in passato, con entrambi che sorridono e appaiono giovani. La pubblicazione è stata accompagnata da un breve commento. La foto rappresenta un momento condiviso tra i due. Nessun altro dettaglio o commento è stato aggiunto alla pubblicazione.

(Adnkronos) – Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, posta un foto con Umberto Bossi su X, entrambi sorridenti e giovani. Non ci soi che accompagnano il ricordo. Il fondatore e leader storico della Lega è morto oggi, a Varese, all'età di 84 anni. La foto è stata scatta agli inizi della militanza politica nella Lega. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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