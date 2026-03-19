Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord l’addio a Umberto Bossi

Il ministro dell'Economia ha condiviso su X una foto che lo ritrae insieme a Umberto Bossi, scattata in passato, con entrambi che sorridono e appaiono giovani. La pubblicazione è stata accompagnata da un breve commento. La foto rappresenta un momento condiviso tra i due. Nessun altro dettaglio o commento è stato aggiunto alla pubblicazione.

(Adnkronos) – Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, posta un foto con Umberto Bossi su X, entrambi sorridenti e giovani. Non ci soi che accompagnano il ricordo. Il fondatore e leader storico della Lega è morto oggi, a Varese, all'età di 84 anni. La foto è stata scatta agli inizi della militanza politica nella Lega. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Addio Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord: l’annuncioÈ una di quelle notizie che, quando rimbalza in serata, fa abbassare la voce anche a chi dice di non interessarsi più di politica. È morto Umberto Bossi il fondatore della Lega NordNato a Cassano Magnago (Varese) il 19 settembre 1941, Bossi è stato uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi quarant’anni. Contenuti utili per approfondire Lega Nord Discussioni sull' argomento Riecco i barbari sognanti. Giorgetti rilancia la corrente di Maroni, che vuole un'altra Lega (di A. Raimo); Giorgetti ricorda Maroni: Cosa gli direi? C'e' molta confusione sotto li cielo. Europee/ Giorgetti (Lega): La Tasi si mangerà gli 80 euro di RenziNon rilascia praticamente mai interviste. Ora, alla vigilia delle elezioni europee, Giancarlo Giorgetti – capogruppo della Lega Nord alla Camera – parla a tutto campo con Affaritaliani.it. Dall’euro ... affaritaliani.it L’amarezza di Giorgetti. Metto toppe per gli altri, ma a tutto c’è un limiteROMA - Per carattere prendo le responsabilità di mettere toppe per altri… ma c’è un limite». Giancarlo Giorgetti non si dimetterà, ma vorrebbe tanto farlo in queste ore, costretto a sopportare le ... repubblica.it Se ne va l’uomo visionario e idealista che ha creato il movimento più rivoluzionario, La Lega Nord. Ero giovanissima e leggevo scritte di indipendenza e libertà sui cavalcavia delle autostrade. Curiosa, mi avvicinai alla Lega. È stato un amore intenso, che anc - facebook.com facebook Dalla Lega Lombarda alla della Lega Nord, fino all’exploit dei primi anni di Tangentopoli, il Senatùr costruì una macchina politica formidabile, capace di occupare il vuoto lasciato dai partiti travolti dalle inchieste x.com