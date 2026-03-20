Umberto Bossi la proposta dei funerali di Stato e la scelta della famiglia per l’ultimo saluto Sarà presente Meloni

Domenica si terranno i funerali di Umberto Bossi nel prato di Pontida, luogo simbolo della nascita della Lega. La famiglia ha scelto questa località per l’ultimo saluto, che sarà accompagnato dalla presenza della presidente del Consiglio. L’evento si svolgerà nel rispetto delle volontà di Bossi, che aveva sempre desiderato essere ricordato in quel luogo.

L’addio sarà quello dove lui ha sempre desiderato, il prato di Pontida, dove è iniziato tutto. Domenica si terranno lì i funerali di Umberto Bossi torna per l’ultima volta nelle valli bergamasche, da dove, all’inizio degli anni Novanta, iniziò la crescita della sua Lega. Saranno presenti oltre a tutti i dirigenti della Lega, in primis Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, anche i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier forzista Antonio Tajani. Un luogo del cuore. La cerimonia tra i militanti si terrà nell’ abbazia di San Giacomo, dove, nel 1167, si tenne il primo giuramento, l’atto di fondazione, della Lega formata dai Comuni lombardi contro il nemico Federico Barbarossa. 🔗 Leggi su Open.online

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Funerali di Umberto Bossi domenica 22 marzo a Pontida, il gesto della famiglia per la Lega e la PadaniaI funerali di Umberto Bossi saranno celebrati domenica 22 marzo a Pontida, in provincia di Bergamo.

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