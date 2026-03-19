La Lega Nord annuncia la scomparsa di Umberto Bossi, considerato il suo fondatore. La sua figura ha avuto un ruolo importante nella storia politica italiana, in particolare nel centrodestra. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra i membri del movimento e gli osservatori politici. La sua presenza ha lasciato un segno significativo nel panorama politico nazionale.

Il popolo della Lega Nord piange la scomparsa del suo fondatore, Umberto Bossi, l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania La Lega Nord piange il suo fondatore. Umberto Bossi ha segnato la vita politica della Seconda Repubblica ed è parte integrante della storia del centrodestra italiano. Si è spento oggi all'età di 84 anni. Bossi, soprannominato da tutti il “senatur”, nasce nel 1941 a Cassano Magnago in provincia di Varese e, fin da giovanissimo, entra nel mondo del lavoro facendo i lavori più disparati. Si iscrive alla facoltà di Medicina dell’Università di Pavia, ma non completerà mai gli studi e, nel 1961, partecipa, insieme al suo complesso, al Festival di Castrocaro dove viene bocciato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio al 'senatur' Umberto Bossi

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