Umberto Bossi da ‘Roma ladrona’ a ‘La Lega ce l’ha duro’ | anatomia del linguaggio del Senatur

Umberto Bossi, noto leader della Lega Nord, ha recentemente cambiato il suo linguaggio, passando da un passato caratterizzato da espressioni come

(Adnkronos) – C’è stato un tempo in cui la politica italiana si parlava addosso con il lessico felpato della Prima Repubblica, fatto di perifrasi, allusioni e prudenza. Poi arrivò Umberto Bossi, e la lingua cambiò di colpo: meno congiuntivi, più viscere. Meno retorica istituzionale, più slogan da stadio. Il Senatùr non si limitò a guidare il suo movimento, la Lega Nord: ne inventò la grammatica, costruendo un codice comunicativo che mescolava dialetto, provocazione e una dose calcolata di scurrilità. “Roma ladrona” non è stato soltanto uno slogan: per il Senatur è stata una formula magica per far breccia nell'opinione pubblica dell'Italia settentrionale, che per lui era la "Padania", altra parola resa un luogo metaforico del suo linguaggio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Addio ad Umberto Bossi, dalla fondazione della Lega alle critiche a Matteo Salvini: così il Senatùr ha rivoluzionato il linguaggio della politica

È morto Bossi: dal “Roma ladrona” alla famiglia, il volto privato del SenatùrChi era Umberto Bossi e perché ha segnato un’epoca? È morto a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Lombarda poi diventata Lega Nord, figura...

Una selezione di notizie su Umberto Bossi

Temi più discussi: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva; Ultim'ora | si è spento Umberto Bossi, aveva 84 anni; Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che cambiò la politica italiana; Pontida, il viaggio in bus da Venezia tra veterani e matricole: Le Regionali? Forse era meglio da soli. I rimpianti per i 'tempi di...

Attilio Fontana e la fedeltà a Umberto Bossi: Su Roma ci aveva visto giusto. Quando lo difese da Salvini: Espulsione? Non scherziamo, è il fondatoreMilano – L’Umberto, evocato anche nel foyer: A distanza di tempo mi viene da dire che, come in tutti gli altri casi, Bossi aveva visto giusto. La Prima della Scala chiudeva tra gli applausi, era il ... ilgiorno.it

Morto Umberto Bossi, chi era il fondatore della Lega Nord: gli esordi da cantautore, le poesie in dialetto e l'ascesa politicaUmberto Bossi, fondatore della Lega Nord è morto all'età di 84 anni. Il politico, fondatore della Lega Nord, era stato colpito da un grave ictus cerebrale ... leggo.it

È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni. La politica italiana perde uno dei grandi protagonisti degli ultimi decenni #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/03/19/morto-umberto-bossi_64dc1fe5-f2cd-4073-aa4d-018506a35b85 - facebook.com facebook

Maroni e Salvini, quando Umberto Bossi dovette cedere la guida. Il 'capo' non aveva delfini, "secessione, altro che successione" #ANSA x.com