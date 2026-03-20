Umberto Bossi la Lega dà l’addio al Capo Cimeli ricordi e malinconia | e alla fine spunta Salvini

A Gemonio, nella villa di via Verbano, sono stati portati i resti di Umberto Bossi dall’ospedale di Varese. La giornata si è conclusa senza manifestazioni di massa o cerimonie pubbliche, mentre alcuni militanti e sostenitori si sono radunati nei pressi della casa per rendere omaggio ai ricordi del leader della Lega. La scena si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, con pochi presenti e nessun evento ufficiale.

Gemonio, 21 marzo 2026 – Non c’è pellegrinaggio, processione di militanti alla villetta color ocra di via Verbano, a Gemonio, dove le spoglie di Umberto Bossi sono state trasportate nella serata di giovedì dall’Ospedale di Circolo di Varese. I ricordi sono affidati a un lenzuolo affisso sulla rotonda all’ingresso del paese con la scritta, in verde d’ordinanza, “Vota Bossi”. A un altro legato alla cancellata del villino: “Saremo per sempre i tuoi giovani padani”. A un mazzo di rose intrise nel verde con la dedica, gonfia di nostalgia, di una famiglia: “Sei stato e resterai sempre un simbolo del Nord, dello Stato della Lombardia”. A un’antica bandiera della Lega Lombarda con l’Alberto da Giussano, la spada svettante verso il cielo, che una ragazza inalbera per mezz’ora davanti a casa Bossi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Umberto Bossi, la Lega dà l’addio al Capo. Cimeli, ricordi e malinconia: e alla fine spunta Salvini Articoli correlati Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini"(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umberto Bossi Temi più discussi: È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni; Morto Umberto Bossi, fondatore della Lega. Mattarella: l’Italia perde un sincero democratico; La Lega ce l'ha duro, come Umberto Bossi ha cambiato il linguaggio politico; Umberto Bossi, morto il fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni. La fotostoria. Umberto Bossi contro Matteo Salvini, quando il fondatore della Lega invocò un nuovo leaderUmberto Bossi contro Matteo Salvini, come il senatur voleva sostituire il leader e come si comportò la Lega con il suo fondatore ... virgilio.it Addio a Umberto Bossi, cordoglio in Veneto per la scomparsa del SenatùrZaia: Fu protagonista di una stagione straordinaria. Stefani: Perdiamo un visionario. Il fondatore della Lega Nord federò insieme i movimenti autonomisti, fra cui la Liga, nel 1991. Salvini annull ... rainews.it 4 di sera. . Buonasera e bentornati a #4disera! La puntata di questa sera si apre con un addio a Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord #4disera, ora in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com