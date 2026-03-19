Addio al senatur Umberto Bossi eccolo nel 2019 | La Lega mi sembra al sicuro con Salvini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Eccolo nel 2019 parlare di Salvini: "Con lui la Lega mi sembra al sicuro". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece.» – Il video Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. Giuli e la battuta su Vasco Rossi: «Mi ha già graziato: stavolta non canto» – Il video Il “barone nero” Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel: «L’ho visto, il generale Vannacci era d’accordo, anche lui è interessato» – Il colloquio Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito: l’intervista della premier giovedì a «Pulp Podcast» – Il video 🔗 Leggi su Open.online

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Addio al senatur Umberto Bossi, eccolo nel 2019: La Lega mi sembra al sicuro con Salvini

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