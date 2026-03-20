Umberto Bossi, noto come il «Senatùr» e figura di spicco della politica italiana degli ultimi decenni, è deceduto ieri a Varese. Leader del movimento che promuoveva la secessione della regione padana, ha segnato profondamente il panorama politico nazionale. La sua morte rappresenta la fine di un’epoca per il movimento e per chi lo ha sostenuto nel corso degli anni.

La politica italiana perde uno dei grandi protagonisti degli ultimi decenni: Umberto Bossi è morto ieri a Varese. Fondatore nel 1984 della Lega Lombarda, con l’approdo tre anni dopo al Senato della Repubblica divenne per tutti il «Senatùr». L’Italia affossa la definizione biologica di genere. Non è bastata la petizione organizzata online per ottenere il risultato sperato da Pro Vita & Famiglia. Anche il nostro Paese ha votato sì all’Onu sull’ideologia gender e ora Antonio Brandi, presidente dell’associazione, chiede che il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva la diretta responsabilità di indicare le linee guida alla delegazione italiana in Commissione, chiarisca il perché di quel voto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Umberto Bossi, il «Senatùr» che voleva la secessione padana

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