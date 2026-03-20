I media internazionali hanno commentato la scomparsa di Umberto Bossi, definendolo un protagonista della politica italiana. La notizia è arrivata ieri sera da Varese, dove Bossi aveva 84 anni. Sono stati inviati messaggi di cordoglio da diverse testate, che hanno ricordato la sua carriera e il ruolo di primo piano ricoperto nel panorama politico nazionale.

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per ricordare Umberto Bossi, morto ieri sera a Varese a 84 anni. Il fondatore della Lega era ricoverato in ospedale, e subito dopo il decesso la sua salma è stata trasportata nella casa di Gemonio, dove viveva. La notizia della scomparsa del “Senatur” ha avuto eco internazionale, con tutti i maggiori quotidiani d’Europa che ne hanno ricordato la storia e il ruolo nel panorama politico nazionale degli ultimi 45 anni. Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 200326 07:10 Fine diretta: 200326 23:00 07:10 200326 La morte del fondatore della Lega nei media internazionali Anche i media internazionali danno spazio nelle versioni online alla notizia della scomparsa di Umberto Bossi, il fondatore della Lega. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, i media internazionali lo ricordano: “Addio a un attore di primo piano della politica italiana”

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