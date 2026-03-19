Addio ad Umberto Bossi il Senatùr della politica italiana

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è morto a Varese all’età di 84 anni. È stato una figura centrale nella politica italiana degli ultimi decenni, con un ruolo di rilievo nel panorama nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo politico del paese. La notizia è stata comunicata dalle fonti ufficiali.

Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, è scomparso a 84 anni a Varese. Con lui se ne va un protagonista della politica italiana degli ultimi decenni, che ha lasciato un segno indelebile nel paese. Bossi ha costruito un movimento politico attorno all’idea di autonomia e federalismo, creando un linguaggio e un universo simbolico che hanno catturato il disagio del Nord produttivo. Il suo populismo territoriale ha intercettato un malcontento reale, ma ha anche alimentato fratture e contrapposizioni. Il Senatùr, come era conosciuto, ha avversato l’unità d’Italia e ha promosso l’idea di una Padania indipendente, creando un sistema di senso che ha influenzato la politica italiana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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