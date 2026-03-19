Umberto Bossi, fondatore della Lega, è morto questa sera all’età di 84 anni. Nato nel 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama politico italiano attraverso le sue battaglie e iniziative. La sua scomparsa è stata annunciata poche ore fa, suscitando reazioni tra politici e cittadini.

Il fondatore della Lega Umberto Bossi è morto questa sera, all'età di 84 anni. Nato nel 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, con le sue battaglie ha segnato il panorama politico italiano. Nei primi anni Ottanta il Senatùr, così come era soprannominato, fondò la Lega Autonomista Lombarda, che sarebbe poi divenuta la Lega Lombarda. Fu eletto segretario nazionale fino al 1993 prima di dar vita al progetto della Lega Nord. È stato ministro, senatore, deputato ed europarlamentare della Lega Nord, di cui è stato segretario federale fino al 2012 e successivamente presidente a vita. È stato eletto per la prima volta a Palazzo Madama nel 1987. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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È morto Umberto Bossi, aveva 84 anni

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