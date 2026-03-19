Umberto Bossi è morto a 84 anni

Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è deceduto questa sera a Varese all’età di 84 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa dai media locali e confermata dalle fonti vicine alla famiglia. Bossi, figura politica di rilievo nel panorama italiano, aveva contribuito alla nascita e allo sviluppo del movimento leghista. La sua scomparsa ha suscitato reazioni da parte di esponenti politici e rappresentanti istituzionali.

Umberto Bossi, fondatore della Lega e storico senatore del Carroccio, è morto a Varese all'età di 84 anni. Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è morto questa sera a Varese. Aveva 84 anni. Delmastro (e big di FdI in Piemonte) era in società con la figlia del prestanome del clan Senese. I 5 Stelle: “Subito il caso in commissione Antimafia” Commemorazione delle foibe, Fdi invia a Valditara la lista di 41 scuole inadempienti e chiede verifiche. Sinistra all’attacco: “Schedatura e intimidazione” . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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