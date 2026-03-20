Un racconto ricco di aneddoti e momenti simbolici, quello di D’Anna su Umberto Bossi e la Lega. Vengono ricordati gli exploit elettorali, le grandi manifestazioni a Pontida e le battaglie contro Roma. Si menzionano anche le apparizioni pubbliche, come quella con la canottiera davanti a Berlusconi, e le campagne contro il presunto furto di risorse da parte dello Stato centrale.

Exploit elettorali e oceaniche Pontida. Roma ladrona e la canottiera con la quale si presentò a Berlusconi. È tutto un amarcord di Umberto Bossi il the day after della Lega. Fondatore di partiti e affondatore di governi, epicentro di maggioranze parlamentari e terrore dei ministeri, con Umberto Bossi scompare l’originaria Lega scaturita dalla personale concezione della politica e dalla capacità organizzativa del “Senatùr”, ministro, deputato, europarlamentare, segretario, presidente a vita, ma soprattutto padre padrone della Lega Nord. Era partito da lontano, nei primi anni settanta, dalle posizioni ideologiche del Manifesto e del Partito di... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Umberto Bossi e il come eravamo della Lega. Il racconto di D’Anna

Articoli correlati

Leggi anche: Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega

È morto Umberto Bossi il fondatore della Lega NordNato a Cassano Magnago (Varese) il 19 settembre 1941, Bossi è stato uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi quarant’anni.

Una raccolta di contenuti su Umberto Bossi

Temi più discussi: La malattia di Umberto Bossi: l’ictus, i malori e le difficoltà a parlare e a camminare; È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni; La Lega ce l'ha duro, come Umberto Bossi ha cambiato il linguaggio politico; Morto Umberto Bossi, fondatore della Lega. Mattarella: l’Italia perde un sincero democratico.

Umberto Bossi: i due matrimoni, i figli e il flirt (smentito) con Luisa Corna. La vita privataÈ morto nella tarda serata di giovedì 19 marzo a Varese, Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega Nord, figura simbolo di un movimento che ha segnato la politica italiana degli ... ilmessaggero.it

Il patrimonio di Umberto Bossi, quanto guadagnava il Senatur e a chi va l’ereditàI conti del fondatore della Lega: tra vitalizi e proprietà immobiliari. Le quote della moglie e i lasciti per i figli. Ecco l’eredità ... quifinanza.it

È morto Umberto Bossi, l’uomo che ha dato vita alla Lega Nord. Ha inventato un linguaggio e con Berlusconi ha cambiato la politica, dando cittadinanza e voce alla maggioranza silenziosa dell’Italia, la destra. - facebook.com facebook

«Umberto Bossi aveva il talento e la visione per cambiare davvero l'Italia. Ma quando arrivò il momento di tradurre la rivoluzione in realtà, si tirò indietro». Irene Pivetti, ex presidente della Camera (1994-1996), «lanciata» proprio dal «Senatùr», racconta qui un x.com