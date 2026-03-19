Addio a Umberto Bossi il fondatore della Lega

È morto questa sera a Varese Umberto Bossi, il fondatore della Lega. Aveva 84 anni e la notizia è stata confermata dall'AGI. La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera politica, durante la quale ha contribuito a creare e guidare il movimento leghista. La notizia ha subito fatto il giro dei media e delle istituzioni locali.

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata a Varese, stando a quanto apprende l'AGI. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord Leggi anche: Umberto Bossi, morto a 84 anni il fondatore della Lega Tutto quello che riguarda Umberto Bossi Discussioni sull' argomento Novara dice addio al primo sindaco leghista Sergio Merusi; È morto Sergio Merusi, il primo sindaco leghista di Novara eletto direttamente dai cittadini. Addio al 'senatur' Umberto BossiIl popolo della Lega Nord piange la scomparsa del suo fondatore, Umberto Bossi, l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania La Lega Nord piange il suo fondatore. ilgiornale.it Lega, Umberto Bossi contro Salvini: Alla Lega serve un nuovo leaderUmberto Bossi a Gemonio, per festeggiare i 40 anni della Lega: ha le idee chiare sull’attuale guida del Partito e non le manda a dire a Matteo Salvini. Umberto Bossi e l’attacco a Matteo Salvini «Alla ... notizie.it Quando vi ripeteranno che occorre una riforma della giustizia perché la magistratura è “rossa”, e quindi di parte, rileggete questo breve pezzo di un lungo elenco: - Umberto Bossi: assolto dall’indagine per vilipendio alla bandiera (anni ’90); - Ignazio La Russa: - facebook.com facebook