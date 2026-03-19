È morto Umberto Bossi il fondatore della Lega Nord

È morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord, il leader che ha guidato il partito fin dalla sua nascita. Dopo aver ricoperto il ruolo di segretario federale fino al 2012, era diventato presidente a vita. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca per il movimento politico che ha contribuito a creare.

Nato a Cassano Magnago (Varese) il 19 settembre 1941, Bossi è stato uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi quarant’anni. Eletto per la prima volta al Senato nel 1987, ha costruito negli anni successivi il progetto politico della Lega Nord, trasformandola da movimento regionalista a forza centrale negli equilibri nazionali. È entrato nel governo per la prima volta nel 2001, quando fu nominato ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione nel governo Silvio Berlusconi II, incarico che ricoprì anche nei successivi governi di centrodestra. La sua azione politica è stata fortemente caratterizzata dalla battaglia per il federalismo fiscale e istituzionale, tema identitario della Lega. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord aveva 84 anni

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