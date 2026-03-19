E’ morto Umberto Bossi leader storico e fondatore della Lega Nord

È morto Umberto Bossi, storico leader e fondatore della Lega Nord, all'età di 84 anni. Il suo decesso è avvenuto nell'ospedale di Circolo a Varese, dove era stato ricoverato. Bossi ha ricoperto un ruolo centrale nel panorama politico italiano come figura di spicco del movimento leghista. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dalla famiglia.

VARESE – E’ morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni. Il decesso all’ospedale di Circolo di Varese. Secondo quanto appreso, Bossi era stato ricoverato ieri, 18 marzo 2026, in ospedale, a Varese, in terapia intensiva e in condizioni apparse subito critiche. La situazione è precipitata oggi e il decesso è avvenuto alle 20.30 di questa sera. TAJANI – Il ministro degli Esteri e leader di Fi, Antonio Tajani ha scritto sui social: “Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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