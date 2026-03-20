Umberto Bossi è deceduto a 84 anni nella sua abitazione di Varese. La sua famiglia include i figli Riccardo, Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio, di età e professioni diverse. Riccardo ha lavorato nel settore pubblico, mentre gli altri figli hanno scelto carriere varie. La sua morte ha suscitato interesse sulla sua vita privata e sulla famiglia.

Se n'è andato Umberto Bossi, a 84 anni, ma qui non si proseguirà con la retorica del Vecchio Leone. Da Mussolini a Craxi a Berlusconi la storia politica italiana è piena di vecchi leoni ed è un modo troppo facile per rendere l'onore delle armi e lavarsi la coscienza. L'antica e. pic.twitter.comhljbmIHknD— Repubblica (@repubblica) March 19, 2026 Bossi lascia quattro figli, nati da due relazioni diverse, ognuno con un percorso molto distante dagli altri.Chi sono? Che lavoro fanno oggi? E come si sono intrecciate le loro vite con quella del padre? Il primo figlio di Umberto Bossi è Riccardo, nato nel 1979 dal matrimonio con Gigliola Guidali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Umberto Bossi, chi sono i figli Riccardo, Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio: età, lavoro e storia familiare

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Chi sono i figli di Umberto Bossi nati da due relazioni diverseIl 31 agosto 1975 Umberto Bossi sposò una commessa, Gigliola Guidali, che era già sua compagna da cinque anni.

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