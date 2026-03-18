Un appello firmato da oltre 1.700 giuriste, accademiche, politiche, artiste e attiviste invita a votare No in occasione di un referendum. Il testo afferma che questa scelta rappresenta un gesto femminista, suscitando reazioni e discussioni nel panorama pubblico. La campagna ha attirato l’attenzione dei media, che ne hanno riportato i contenuti e le implicazioni.

Votare No è femminista. Leggo su Repubblica di un appello sottoscritto da più di millesettecento firmatarie – giuriste, accademiche, politiche, artiste e attiviste – che sostiene proprio questo. E’ il penultimo atto di una campagna referendaria da antologia del teatro dell’assurdo (sottolineo penultimo perché ogni volta che ho pensato fosse l’ultimo nuovi attori entravano in scena in costumi degni di una pièce di Ionesco – travestiti da rinoceronti, intrappolati in un cumulo di sabbia o infossati in un bidone della spazzatura). Ormai però mi sono arreso, e ho scelto di dismettere una volta per tutte le grisaglie dell’uomo assennato, anzi, di riporre nell’armadio la divisa della guardia costiera che manda la sua motovedetta a ispezionare la nave dei folli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Votare No è femminista", l'ultimo folle appello di una campagna referendaria assurda

Articoli correlati

Leggi anche: Pagelle – Si apre la campagna referendaria su Conte. Il quesito è: “Volete che Conte vada via?”. Vota e fai votare NO

C'è solo Forza Italia: lo scarso impegno di Lega e FdI per la campagna referendaria. Una ricognizionePochi eventi sui territori, scarsa partecipazione dei partiti all'interno dei comitati e campagne social tutt'altro che memorabili.

Una selezione di notizie su Votare No è femminista l'ultimo folle...

Temi più discussi: Votare no è femminista. Registe, cantanti e giuriste: appello di 1700 donne per il referendum; Dietro la riforma c’è un disegno assolutista e antifemminista; Il referendum sulla giustizia divide le sorelle Comencini, mamma e zia di Carlo Calenda; Il no è femminista. L’appello che divide le sorelle Comencini.

Giustizia, 1.700 donne firmano l’appello: Votare no è femminista, destra vuole potere assolutoAppello di oltre 1.700 donne contro la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. Il no femminista accende il dibattito politico e sociale con reazioni e contro-appelli per il sì ... tag24.it

Il no è femminista. Registe, cantanti e giuriste: appello di 1.700 donneDa Mannoia a Comencini, da Archibugi a Kustermann a Foglietta, un manifesto a difesa della Costituzione e a favore dell’indipendenza della magistratura ... repubblica.it

“Più gente andrà a votare e meglio sarà per il Paese“, dice Grosso. Alla domanda su una stima l’avvocato si aspetta sia “intorno alla metà”. Nordio invece “alta, tra il 50 e il 60%”. #referendum x.com

Il referendum sulla riforma della magistratura per il quale si voterà il 22 e il 23 marzo non avrà bisogno del quorum, cioè non sarà necessario che vada a votare più della metà degli aventi diritto. Il risultato sarà valido a prescindere dal numero di persone che a - facebook.com facebook