Luca Bizzarri ha commentato che i protagonisti della campagna referendaria si stanno dando molto da fare, citando in particolare Gratteri a favore del Sì e Nordio contro il No, mentre le altre pillole del giorno svelano tensioni e scontri tra le diverse fazioni.

Ha ragione Luca Bizzarri quando dice che i campioni della campagna referendaria «si stanno sbattendo tantissimo»: « Gratteri per il Sì, e Nordio per il No». Uno scambio di campo per destabilizzare l’avversario e confondere un elettorato già abbastanza confuso di suo sulla separazione della carriere? Ci piace pensare che sia così, che si tratti di una strategia raffinata. Anche perché l’alternativa getterebbe nello sconforto. L’ultimo colpo del procuratore capo di Napoli – «Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente» – ha appiccato l’incendio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La campagna referendaria al contrario di Gratteri e Nordio e le altre pillole del giorno

Approfondimenti su gratteri campagna

Questa mattina, l’attesa cresce fuori dalla sede del 32esimo congresso Assiom Forex, l’evento che riunisce gli operatori dei mercati finanziari italiani.

La vicenda riguardante i quadri della famiglia Agnelli si arricchisce di nuovi sviluppi.

Intervento di Nicola Gratteri su Giustizia e sul px Referendum sulla separazione delle carriere

Ultime notizie su gratteri campagna

Argomenti discussi: Referendum giustizia, campagna referendaria entra nel vivo; Entra nel vivo campagna referendaria del PD; Referendum giustizia: le opzioni legali del Comitato promotore per ulteriori ricorsi; Il tempo degli Sciamani. Addio politica, la campagna referendaria si gioca nella tribù (di F. Martini).

Il tempo degli Sciamani. Addio politica, la campagna referendaria si gioca nella tribùNon si era mai vista una contesa tanto deprimente: votare No per battere i fascisti, votare Sì per mettere in riga i magistrati. Da Meloni a Schlein, da ... huffingtonpost.it

La polemica olimpica: il Pd usa il curling per la campagna referendariaLa reazione di Mosaner: Non sono stato informato preventivamente. Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, sbalordito ... rainews.it

#Caiazza, il presidente del Comitato Sì: "Tutta la campagna del No è fondata su bugie di magistrati politicizzati per i quali il #referendum è la partita della vita". Nel mirino le ultime dichiarazioni di #Gratteri - facebook.com facebook

#Caiazza, il presidente del Comitato Sì: "Tutta la campagna del No è fondata su bugie di magistrati politicizzati per i quali il #referendum è la partita della vita". Nel mirino le ultime dichiarazioni di #Gratteri x.com