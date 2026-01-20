Ultimissime Juve LIVE | la conferenza stampa di Spalletti e le ultime su En-Nesyri

In questo aggiornamento live, seguiremo le ultime novità dalla Juventus, con particolare attenzione alla conferenza stampa di Spalletti e le novità su En-Nesyri. Restate informati sulle principali notizie del giorno, per avere un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione della società e delle operazioni in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 20 gennaio 2026. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni. Ore 16:00 – Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del settimo match della League Phase di Champions League 202526 En-Nesyri Juventus, pronta la prima offerta ufficiale dei bianconeri al Fenerbahce solo in questo caso.

