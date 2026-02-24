Sondaggio referendum giustizia Ixè il No in vantaggio di 6 punti sul Sì a un mese dal voto 53% vs 47% con affluenza al 46%

Un sondaggio di Ixè mostra che il No ha superato il Sì di 6 punti percentuali, con il 53% contro il 47%, a un mese dal voto. La causa di questa differenza risiede nelle recenti campagne di sensibilizzazione e nel calo dell’affluenza, che si attesta al 46%. Il risultato si basa su un campione rappresentativo degli elettori italiani, che si esprime attraverso preferenze chiare. La consultazione si avvicina rapidamente e i cittadini si preparano a decidere.

Sondaggio YouTrend referendum giustizia, No in vantaggio di 2.2 punti (51,1%) sul Sì (48,9%) in caso di bassa affluenza al 46,5%Secondo un sondaggio di YouTrend, il No è avanti di 2,2 punti percentuali con il 51,1% contro il 48,9% del Sì, se l’affluenza scende al 46,5%.

SONDAGGI REFERENDUM GIUSTIZIA, GIOVANNI FORTI (YOUTREND): AFFLUENZA DECISIVA, IL SÌ PUÒ CROLLARE

