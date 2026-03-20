Uilm lavoro sotto esame Le strategie del sindacato per equità e sicurezza

Durante il congresso della Uilm Lucca–Massa Carrara, tenutosi a Marina di Carrara presso la sede dell’Autorità portuale, è stato riconfermato Giacomo Saisi come responsabile della segreteria sindacale. Il meeting ha analizzato le sfide del settore e le strategie del sindacato per garantire equità e sicurezza sul lavoro, in un territorio che si mantiene forte ma presenta alcune criticità.

Un territorio che tiene duro, ma non senza ombre. È il quadro emerso dal congresso della Uilm Lucca–Massa Carrara, svolto a Marina di Carrara nella sede dell’Autorità portuale, che ha visto la conferma di Giacomo Saisi alla guida della segreteria sindacale. Un appuntamento importante per fare il punto sullo stato di salute del comparto metalmeccanico, fondamentale per l’economia locale. L’obiettivo dichiarato: crescere come iscritti e consensi nelle elezioni delle Rsu, consolidando la Uilm come punto di riferimento insostituibile per i lavoratori. All’evento hanno portato il loro contributo i vertici regionali Uil, presenti la sindaca di Carrara Serena Arrighi ed Elena Lanfranchi per Confindustria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uilm, lavoro sotto esame. Le strategie del sindacato per equità e sicurezza Articoli correlati Leggi anche: Ice in Italia per i Giochi: il ruolo della sicurezza sotto esame dopo le dichiarazioni del ministro Uilm Brindisi, cambio al vertice: Flore alla guida del sindacato metalmeccanicoNuova leadership per affrontare le sfide della transizione industriale del territorio.