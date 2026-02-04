Ice in Italia per i Giochi | il ruolo della sicurezza sotto esame dopo le dichiarazioni del ministro

Il ministro Piantedosi ha detto chiaramente che gli agenti dell’Ice sono stati presenti a Milano per le Olimpiadi e che la loro presenza è stata regolare. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di polemiche e dubbi sulla sicurezza e sulla legittimità di questa collaborazione. Piantedosi ha anche spiegato che l’operazione è stata coordinata con le autorità italiane e che non ci sono state irregolarità. La questione ora divide l’opinione pubblica tra chi difende l’operato del governo e chi chiede più trasparenza. Intanto, gli investigatori continuano a

Milano, 4 febbraio 2026. Alle 10.30 in punto, nel Salone delle Colonne della Camera dei Deputati, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha affrontato con tono fermo e senza ombra di dubbio la questione che ha scosso l'opinione pubblica negli ultimi giorni: la presenza degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) statunitensi a Milano durante le Olimpiadi invernali del 2026. Non un'ipotesi, non un'ipotesi di lavoro. Una certezza. Eppure, a poche ore dal voto di fiducia che ha chiuso l'iter parlamentare, il ministro ha chiarito con estrema nettezza: «L'Ice non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale».

