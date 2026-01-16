Al termine di Como-Milan, valido per la 16ª giornata della Serie A 2025-2026, il portiere rossonero Mike Maignan ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando un avvio lento e una ripresa più decisa. Le sue parole riflettono un’analisi sobria della partita, evidenziando come il Milan sia riuscito a trovare il vantaggio nel momento opportuno, confermando l’importanza di mantenere concentrazione anche nelle fasi iniziali.

COMO, ITALY - JANUARY 15: Mike Maignan of AC Milan looks on during the Serie A match between Como 1907 and AC Milan at Giuseppe Sinigaglia Stadium on January 15, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco LuzzaniGetty Images) Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: “Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile. Eravamo preparati. Abbiamo iniziato mosci, hanno segnato ma non abbiamo preso il secondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Como-Milan, Maignan: “Abbiamo iniziato mosci, ma poi abbiamo segnato quando volevamo”

Leggi anche: Parma, le parole di Cuesta: “Abbiamo faticato ma poi ci abbiamo messo il cuore”

Leggi anche: Dybala: «Mosci e poco cattivi contro il Plzen», ma Gasperini lo smentisce: «Non penso, abbiamo lottato»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tare prima di Fiorentina-Milan: Maignan vuole restare, il buon senso troverà la strada giusta; Maignan capitano della Francia al posto di Mbappé e le parole su Milan-Como: Non capisco, perdiamo una partita in casa; La conferenza stampa di Allegri LIVE; Tutto il calcio in.

Il Como crea, ma vince il Milan: Maignan e Rabiot mostruosi - Milan, recupero della 16° giornata di Serie A Enilive. fantacalcio.it