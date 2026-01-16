Como-Milan Maignan | Abbiamo iniziato mosci ma poi abbiamo segnato quando volevamo
Al termine di Como-Milan, valido per la 16ª giornata della Serie A 2025-2026, il portiere rossonero Mike Maignan ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando un avvio lento e una ripresa più decisa. Le sue parole riflettono un’analisi sobria della partita, evidenziando come il Milan sia riuscito a trovare il vantaggio nel momento opportuno, confermando l’importanza di mantenere concentrazione anche nelle fasi iniziali.
COMO, ITALY - JANUARY 15: Mike Maignan of AC Milan looks on during the Serie A match between Como 1907 and AC Milan at Giuseppe Sinigaglia Stadium on January 15, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco LuzzaniGetty Images) Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: “Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile. Eravamo preparati. Abbiamo iniziato mosci, hanno segnato ma non abbiamo preso il secondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
