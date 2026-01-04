Manna | Lucca e Lang sono due giocatori che abbiamo voluto fortemente non abbiamo mai detto che siano in uscita Avranno le loro possibilità

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha commentato la situazione di Lucca e Lang, chiarendo che sono giocatori fortemente desiderati dalla società e che non sono in uscita. Ha inoltre sottolineato che entrambi avranno le loro opportunità di dimostrare il proprio valore nel corso della stagione. Queste dichiarazioni arrivano in vista del match contro la Lazio, evidenziando l’attenzione del club sulla gestione della rosa e sui progetti futuri.

Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Lazio-Napoli. Ecco le sue parole. L'intervista di Manna. Tre clean sheet prima di questa gara, sono tutti numeri importanti. Da quel 22 novembre, con la famosa partita contro l'Atalanta, sembra quasi che sia partito un ciclo nuovo per il Napoli. Come lo commenta? «No, abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza, di estrema emergenza. Adesso stiamo ottenendo risultati che prima non c'erano, quindi bisogna continuare e dare continuità di prestazione, e i risultati saranno una conseguenza naturale».

