gdf sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando

La Guardia di Finanza ha sequestrato ad Acerra, in provincia di Napoli, oltre 80.000 litri di gasolio di contrabbando destinato alla vendita per autotrazione. Il carburante, chiamato “designer fuel”, era stato commercializzato illegalmente, evitando il pagamento delle imposte. L’intervento fa parte di un’operazione per contrastare il traffico di carburanti illeciti. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti viene al momento reso noto.

Oltre 80mila litri di gasolio per autotrazione (“designer fuel”), commercializzati illecitamente evadendo le imposte, sono stati sequestrati ad Acerra, in provincia di Napoli, dalla Guardia di Finanza. I militari hanno sequestrato, contestualmente anche un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato con targa polacca, due elettropompe, un impianto per il rifornimento per autocisterne realizzato clandestinamente e 132 contenitori in plastica da mille litri ciascuno. I finanzieri del Gruppo Nola hanno notato i movimenti sospetti di un autoarticolato con targa polacca, che si introduceva in un capannone nella zona industriale di Acerra e seguendolo hanno scoperto tre persone intente a rifornire un’autocisterna di gasolio di contrabbando contenuto in contenitori di plastica utilizzando una elettropompa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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