Strage di Capodanno a Kherson Mosca accusa Kiev e l’Occidente | Ci saranno conseguenze

Nella notte di Capodanno, un attacco con droni ha colpito il villaggio di Khorly, nella regione di Kherson sotto controllo russo, causando numerose vittime civili. Mosca ha accusato Kiev e l’Occidente di essere responsabili, avvertendo che ci saranno conseguenze. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina.

Un attacco con droni nella notte di Capodanno ha colpito un bar e un hotel nel villaggio di Khorly, nella regione di Kherson sotto controllo russo, provocando decine di vittime civili. Mosca parla di terrorismo, Kiev nega di aver preso di mira i civili. Intanto, attacchi e blackout continuano a colpire l'Ucraina, mentre sul piano diplomatico si moltiplicano i segnali contrastanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Strage di Capodanno a Kherson, Mosca accusa Kiev e l’Occidente: “Ci saranno conseguenze” Leggi anche: Ucraina, la pace è lontana. Putin accusa Kiev: "Strage a Kherson”. Zelensky: “Non ci arrendiamo. Non vogliamo la fine del nostro Paese” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. «Strage di civili», dice Mosca; Capodanno di raid in Ucraina, Mosca denuncia una strage a Kherson; Guerra Ucraina-Russia, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti; Guerra Ucraina, strage a Kherson nella notte di Capodanno: droni colpiscono bar e hotel, decine di vittime. Strage di Capodanno a Kherson, Mosca accusa Kiev e l’Occidente: “Ci saranno conseguenze” - Un attacco con droni nella notte di Capodanno ha colpito un bar e un hotel nel villaggio di Khorly, nella regione di Kherson sotto controllo russo, provocando ... fanpage.it

Capodanno di raid in Ucraina, Mosca denuncia una strage a Kherson - Il 2026 dell'Ucraina è iniziato sotto le bombe, in un'inesorabile continuità con l'anno appena concluso. ansa.it

Guerra Ucraina, strage a Kherson nella notte di Capodanno: droni colpiscono bar e hotel, decine di vittime - Almeno 24 morti e decine di feriti a Kherson dopo un attacco con droni che ha colpito un bar e un hotel durante i festeggiamenti di Capodanno ... fanpage.it

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni x.com

In edicola con #Prealpina #Primopiano | Strage di Capodanno sulla montagna svizzera #Varese | Ecco i primi nati del nuovo anno #Varese| L'appello di un papà per la bici rubata #Mila-Cortina | La barista di 101 diventa testimonial #BustoArsizio | Il Papa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.