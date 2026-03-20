Miliardi negati a Kiev Merz attacca Orban | ‘atto di slealtà avrà conseguenze’

Da imolaoggi.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Consiglio Europeo di oggi, l’Ungheria ha bloccato un prestito destinato all’Ucraina, suscitando la reazione di un esponente politico che ha definito l’atto di grave slealtà e ha avvertito che potrebbe avere ripercussioni durature. La decisione ha suscitato reazioni e accuse tra le parti coinvolte, evidenziando tensioni nel dialogo tra i paesi membri.

BRUXELLES, 20 MAR – L’ “atto di grave slealtà” dell’Ungheria sul prestito all’Ucraina bloccato al Consiglio Europeo di oggi è destinato a lasciare “tracce profonde” e ad avere “conseguenze ben oltre questo singolo episodio”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz incontrando la stampa al termine del summit rispondendo a una domanda sull’ipotesi di passare alla maggioranza qualificata al posto dell’unanimità: i Trattati prevedono regole precise, ha ricordato, e in molti casi serve comunque una decisione unanime per passare a quel sistema. “Viktor Orban non è stato disposto ad accettarlo e per questo siamo bloccati sotto diversi aspetti”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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