Miliardi negati a Kiev Merz attacca Orban | ‘atto di slealtà avrà conseguenze’

Durante il Consiglio Europeo di oggi, l’Ungheria ha bloccato un prestito destinato all’Ucraina, suscitando la reazione di un esponente politico che ha definito l’atto di grave slealtà e ha avvertito che potrebbe avere ripercussioni durature. La decisione ha suscitato reazioni e accuse tra le parti coinvolte, evidenziando tensioni nel dialogo tra i paesi membri.

BRUXELLES, 20 MAR – L’ “atto di grave slealtà” dell’Ungheria sul prestito all’Ucraina bloccato al Consiglio Europeo di oggi è destinato a lasciare “tracce profonde” e ad avere “conseguenze ben oltre questo singolo episodio”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz incontrando la stampa al termine del summit rispondendo a una domanda sull’ipotesi di passare alla maggioranza qualificata al posto dell’unanimità: i Trattati prevedono regole precise, ha ricordato, e in molti casi serve comunque una decisione unanime per passare a quel sistema. “Viktor Orban non è stato disposto ad accettarlo e per questo siamo bloccati sotto diversi aspetti”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Miliardi negati a Kiev, Merz attacca Orban: ‘atto di slealtà, avrà conseguenze’ Articoli correlati Orbán frena l’Ue: 50 miliardi a Kiev a rischio, l’Ungheria temeOrbán blocca il prestito Ue a Kiev: una mossa per avere il petrolio russo Budapest sta bloccando il prestito dell'Unione Europea a Kiev. Leggi anche: UE, Costa a Orban: “conformati alla decisione sui 90 miliardi a Kiev”