Massiccio attacco russo su Kiev | 4 morti e 19 feriti Mosca | Colpita ucraina con il missile ipersonico Oreshnik

Un nuovo attacco su Kiev ha causato quattro vittime e 19 feriti. Mosca ha dichiarato di aver colpito obiettivi ucraini con un missile ipersonico Oreshnik. La situazione tra Ucraina e Russia rimane tesa, con intensificazioni di scontri e violenze che aumentano la preoccupazione internazionale.

Continua a piovere fuoco tra Ucraina e Russia. L'esercito di Putin ha condotto un massiccio attacco su Kiev, provocando 4 vittime e il ferimento di altre 19 persone. Il ministero della Difesa di Mosca, inoltre, ha annunciato di aver fatto uso anche del "supermissile" Oreshnik. Bombardata anche la città di Leopoli. Da parte loro, le truppe ucraine hanno preso di mira la regione di Belgorod, con un raid di droni che ha lasciato senza corrente 500mila persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Massiccio attacco russo su Kiev: 4 morti e 19 feriti. Mosca: "Colpita ucraina con il missile ipersonico Oreshnik" Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo” Leggi anche: Ucraina: Mosca, 'lanciato massiccio raid anche con missile ipersonico Oreshnik' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nuovo massiccio attacco russo, bombe su Kiev e Leopoli. Mosca: usato missile ipersonico Oreshnik - Mosca: colpita l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik; Guerra Ucraina - Russia, le news del 2 gennaio. Zelensky sostituisce il ministro della Difesa; Nuovo massiccio attacco russo contro l’Ucraina; Zelensky cambia i vertici di Difesa e Intelligence militare. Evacuazione a Zaporizhzhia. Guerra in Ucraina: nuova ondata di attacchi russi su Kiev e Leopoli, bilancio drammatico - Guerra in Ucraina: nuova ondata di attacchi russi scuote Kiev e Leopoli, emergenza tra morti e feriti. notizie.it

