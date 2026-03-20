Ucciso portavoce dei Pasdaran La minaccia di Khamenei | Togliere sicurezza ai nemici | Hormuz l' Iran pensa ai dazi Greggio in calo

Un portavoce dei Pasdaran è stato ucciso in un'operazione non specificata. Il leader iraniano ha minacciato di togliere la sicurezza ai nemici. Nel Golfo di Hormuz, l'Iran valuta l'introduzione di dazi, mentre il prezzo del petrolio registra un calo. Nel frattempo, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone si preparano a collaborare su un nuovo piano.

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ucciso portavoce dei Pasdaran. La minaccia di Khamenei: «Togliere sicurezza ai nemici» | Hormuz, l'Iran pensa ai dazi. Greggio in calo Articoli correlati Borse in diretta, prezzo petrolio oggi 20 marzo | Europa debole con il greggio in risalita (e l’Iran pensa ai dazi su Hormuz)L'Iran sta preparando una legge per imporre un dazio di passaggio da Hormuz in seguito alla guerra. Iran, Mojtaba Khamenei: "Negare la sicurezza ai nemici della Nazione"La nuova Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, nel suo ultimo messaggio letto dalla tv di Stato ha chiesto che ai nemici della sua... Contenuti utili per approfondire Ucciso portavoce Temi più discussi: Pasdaran, ucciso il portavoce nei raid Usa-Israele. Erdogan attacca: Pagheranno il prezzo; LIVE BLOG - Khamenei: 'Bisogna creare insicurezza per i nemici'. I Pasdaran: 'Il nostro portavoce ucciso nei raid di Usa e Israele'; L’addio a Padre Pierre el-Raï nel sud del Libano sotto assedio: Da qui non andiamo via; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese. Ucciso portavoce dei Pasdaran. Erdogan: Dio distrugga Israele, Presidente del’lIran: Conseguenze devastati per il mondoProsegue l’escalation in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e Israele, con nuovi sviluppi sul fronte militare e diplomatico. Al centro della crisi restano gli attacchi alle infrastrutture energetiche ... corrierenazionale.it Ucciso in Iran il portavoce dei PasdaranGli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso il portavoce delle Guardie rivoluzionarie iraniane Ali Mohammad Naini. L’annuncio è arrivato questa mattina, 20 marzo dagli stessi Pasdaran, in una ... romasette.it #TG2000 - La nuova guerra del Golfo. L’Iran ha colpito la principale raffineria saudita, unico sbocco di esportazione dal Golfo. Ucciso dalle forze israeliane il portavoce del corpo dei Pasdaran. #20marzo #Iran #Pasdaran #Khamenei #USA #Hormuz #IranIsrae - facebook.com facebook #TG2000 - #Iran colpisce principale raffineria saudita. Ucciso il portavoce dei #Pasdaran #20marzo #Khamenei #USA #Hormuz #IranIsraelWar #Libano #Katz #IranWar #Teheran #MedioOriente #Trump #Netanyahu #Israele #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com