Oggi il prezzo del petrolio è in rialzo mentre l’Europa mostra segni di debolezza. Durante una trasmissione in diretta, sono stati discussi i movimenti delle quotazioni e le tensioni nel Golfo, con l’Iran che valuta l’introduzione di dazi sul passaggio attraverso lo stretto di Hormuz. La situazione si sviluppa in un contesto di crisi geopolitica e di fluttuazioni di mercato.

In vista dei prossimi rincari logistici dovuti alle tensioni internazionale e un settore ittico che prova a reagire al maltempo dei mesi scorsi, intanto al mercato arriva la primavera. Ad annunciarlo sono le verdure, con prezzi in calo rispetto alla settimana scorsa per le fave (-11,4%) intorno a 1,50 eurokg, per gli agretti a 2,50 eurokg e il carciofo romanesco in ribasso dell'8,7% tra gli 0,80 a 1,20 eurokg. Sono i consigli settimanali della Borsa della Spesa, il servizio settimanale di Bmti e Italmercati, in collaborazione con Consumerismo No Profit.Diverso il trend delle rese siciliane, frenate dal maltempo dei mesi scorsi, che hanno spinto verso l'alto i prezzi di alcuni capisaldi della dieta mediterranea. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Borse in diretta, prezzo petrolio oggi 20 marzo | Europa debole con il greggio in risalita (e l’Iran pensa ai dazi su Hormuz)

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