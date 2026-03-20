Il commissario tecnico ha annunciato i 28 giocatori convocati per le prossime partite di qualificazione al Mondiale. La lista comprende atleti provenienti da diversi club italiani e internazionali, con alcuni nomi già noti e altri emergenti. La selezione è stata comunicata ufficialmente e sarà la base della squadra nazionale per le sfide decisive di questa fase. La lista, come di consueto, include anche alcuni esclusi.

Ventotto uomini, non più del solito anche se a far discutere saranno soprattutto quelli che non ci sono. Zaniolo, ad esempio, nonostante la buona stagione con l’Udinese. Oppure Bernardeschi che sta trascinando il Bologna in giro per l’Europa. In ogni caso sono 31 i convocati dal ct Rino Gattuso in vista degli spareggi che diranno se l’Italia tornerà a mettere piede in un Mondiale dopo 12 anni d’assenza (Brasile 2014 ultima apparizione), oppure dovrà ancora accontentarsi di seguire le altre dal divano di casa. Quattro portieri, undici difensori, 6 centrocampisti centrali e sette attaccanti: un solo debutto, quello dell’atalantino Marco Palestra che mai aveva messo piede a Coverciano con la nazionale maggiore, due prime volte sotto la guida di Gattuso (Pisilli e Scalvini) e un rientro che fa rumore perché riguarda Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tutti gli uomini di Gattuso: ecco i 28 convocati che devono portare l’Italia al Mondiale

Articoli correlati

Ecco i convocati di Gattuso per gli spareggi Mondiale: ci sono Palestra, Pisilli e ChiesaSono 28 gli azzurri convocati dal ct Gennaro Gattuso per l’Italia impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.

Leggi anche: Playoff Mondiale, i 28 convocati di Gattuso: torna Chiesa e un’esclusione eccellente

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tutti gli uomini di Gattuso ecco i 28...

Temi più discussi: Tutti gli uomini del Duce Parlando con Vittorio pt3; Risultati Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Leone XIV: nella Chiesa, profezia di pace e unità, c'è posto per tutti; Trump regala scarpe a tutti i ministri. Sono di taglie sbagliate, ma le indossano lo stesso: Hanno paura di non farlo.

Tutti gli uomini di Gattuso: ecco i 31 convocati che devono portare l’Italia al MondialeIl ct ha scelto la rosa di giocatori che deve affrontare Irlanda del Nord e (si spera) Galles o Bosnia. Ci sono un ritorno a sorpresa e un paio di assenze che faranno discutere. panorama.it

Tutti gli uomini di EpsteinTra i milioni di documenti pubblicati alla fine di gennaio dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti c’è anche il video di un’intervista a Jeffrey Epstein. Il suo è denaro sporco?, gli ... internazionale.it

Juve, mercato a parametro zero: da Senesi a Lewandowski, tutti quelli nel mirino Nonostante una qualificazione alla Champions League ancora tutta da inseguire in Serie A, è già futuro per la Juve. D'altronde, Spalletti ha chiesto alla dirigenza bian - facebook.com facebook

#Italia, tutti i convocati di #Gattuso per i playoff Mondiali: la lista completa x.com