Il ct Gennaro Gattuso ha ufficializzato i 28 giocatori convocati per gli spareggi mondiali. Tra i nomi figurano Palestra, Pisilli e Chiesa, che sono stati scelti per la partita di giovedì 26 marzo alle 20. La lista comprende atleti provenienti da diversi club italiani e rappresenta la selezione chiamata a disputare questa fase decisiva. La partita si svolgerà in un’unica sfida.

Sono 28 gli azzurri convocati dal ct Gennaro Gattuso per l’Italia impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale degli spareggi verso il Mondiale contro l’Irlanda del Nord. Il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d’Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da EURO 2024. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. Questa la lista dei 28 convocati: Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ecco i convocati di Gattuso per gli spareggi Mondiale: ci sono Palestra, Pisilli e Chiesa

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