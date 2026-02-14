Tre minorenni arrestati per aver rapinato e aggredito un uomo | volevano portargli via la bici

Tre minorenni sono stati arrestati a Prato dopo aver rapinato e aggredito un uomo che stava andando in bicicletta. La polizia ha fermato due ragazzi di 16 anni e un 17enne, tutti coinvolti in un episodio avvenuto il 7 febbraio. I giovani avevano cercato di portare via la bici dell’uomo, poi sono passati alle mani. Un passante ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno subito individuato e portato in commissariato i tre ragazzi.

Prato, 14 febbraio 2026 – Arrestati per aggressione e rapina. Si tratta di due 16enni e di un 17enne che, lo scorso 7 febbraio a Prato, sono finiti dietro le sbarre per aver aggredito e rapinato un uomo che stava viaggiando in sella alla sua bicicletta. Le forze dell'ordine, che hanno reso nota la notizia solo oggi, fanno sapere che stanno ancora proseguendo gli accertamenti per risalire alla vittima, che finora resta ignota. Cercavano di fuggire. Secondo quanto spiegato in una nota, i tre sono stati intercettati e fermati dai militari della stazione di Jolo mentre cercavano di fuggire sulla bici appena rubata.