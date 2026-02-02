Ghigliottina sugli affitti brevi | così Comuni e Ue preparano la stretta del 2026

Il governo e l’Unione Europea si preparano a stringere le regole sugli affitti brevi, con l’obiettivo di entrare in vigore nel 2026. Le nuove norme potrebbero cambiare il modo in cui i proprietari gestiscono le case e influenzare il turismo in Italia. Le decisioni sono ancora in fase di definizione, ma la direzione è chiara: si punta a regolare un settore che negli ultimi anni è cresciuto molto.

Il 2026 potrebbe essere l'anno in cui si decide il futuro degli affitti brevi. Un cambiamento che impatterà non solo sui proprietari ma anche sull'andamento del turismo nel nostro Paese. Non si tratta di essere catastrofisti ma di guardare un faccia la realtà. D'altronde i presupposti per una stretta su quello che è stato l'investimento di tanti italiani in fuga dai contratti tradizionali di lunga durata, poco tutelati dalla giurisprudenza, ci sono. I due pilastri del cambiamento sono stati già piantati e difficilmente si tornerà indietro. Parliamo della sentenza storica (non è esagerato definirla così) della Corte costituzionale (la n.

