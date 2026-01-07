Scatta la stretta sugli affitti brevi | cosa cambia sul terzo immobile

La recente stretta sugli affitti brevi, introdotta con la quarta manovra del governo Meloni, prevede novità anche per chi possiede un terzo immobile destinato all’affitto. Questa normativa, volta a regolamentare il settore, ha suscitato diverse reazioni tra gli operatori e le forze politiche, evidenziando l’intento di rafforzare il controllo e la tassazione degli affitti brevi. Di seguito, analizziamo i principali cambiamenti e le implicazioni per i proprietari.

Una stretta inserita nella quarta manovra del governo Meloni e che ha provocato non pochi malumori all'interno del centrodestra. Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo sistema fiscale sugli affitti brevi. Si tratta di una norma che si applica da subito e riguarda in particolare il terzo immobile.

Cedolare secca affitti brevi 2026: nuove aliquote, limiti e obbligo di partita IVA dal terzo immobile - Affitti brevi 2026: nuove aliquote cedolare secca, partita IVA obbligatoria dal 3° immobile. commercialista.it

Affitti brevi: parte la corsa per aprire la partita Iva - Dal 2026 la locazione breve è considerata attività d’impresagià dalla terza unità immobiliare, senza regime transitorio, imponendo nuovi adempimenti ... osservatoriooggi.it

Affitti brevi stretta immediata, P.IVA dal terzo immobile

