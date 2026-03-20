Turismo e promozione allo ’Sharing Tuscany’ con quaranta buyers

Lunedì e martedì scorsi, la Comunità d’Ambito Lunigiana ha partecipato a una sessione di presentazioni delle Comunità d’Ambito della Toscana, tenutasi al Palazzo dei Vicari di Scarperia, nel Mugello. Durante l’evento, sono stati presentati progetti di promozione turistica e iniziative di condivisione, coinvolgendo quaranta buyer provenienti da diverse regioni italiane. La partecipazione ha rappresentato un momento di visibilità nazionale per la zona.

Ribalta nazionale lunedì e martedì scorsi, quando la Comunità d’Ambito Lunigiana ha preso parte alla sessione di presentazioni delle Comunità d’Ambito della Regione Toscana, ospitata al Palazzo dei Vicari di Scarperia, nel Mugello, nell’ambito dello Sharing Tuscany. L’evento B2B, organizzato da Toscana Promozione Turistica, è finalizzato a favorire l’incontro tra l’offerta turistica regionale e una domanda nazionale qualificata. In questa occasione, la Lunigiana si è presentata con il tema “Lunigiana: vivila tutto l’anno”, un concept che mette in evidenza le peculiarità del territorio e la ricchezza di esperienze fruibili in ogni stagione. Nel corso dell’iniziativa sono stati incontrati oltre 40 buyer, ai quali è stata illustrata un’offerta turistica ampia e diversificata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo e promozione allo ’Sharing Tuscany’ con quaranta buyers Articoli correlati Il Mugello ospita la sesta edizione di Sharing TuscanyFirenze, 12 marzo 2026 - Il Mugello si prepara ad ospitare la sesta edizione di Sharing Tuscany, e si prepara ad accogliere una numerosa presenza di... I tesori del Mugello in mostra alla sesta edizione di Sharing TuscanyMugello (Firenze), 18 marzo 2026 - Quest’anno è stato affidato al Mugello, alle sue meravigliose ville storiche, ai suoi paesaggi autenticamente... Tutto quello che riguarda Sharing Tuscany Temi più discussi: Confesercenti Pistoia: il Consorzio Turistico Toscana Turismo & Congressi presente a Sharing Tuscany nel Mugello; I tesori del Mugello in mostra alla sesta edizione di Sharing Tuscany; Il Mugello ospita la sesta edizione di Sharing Tuscany: tre giorni dedicati al turismo; In Mugello arriva Sharing Tuscany, l’incontro tra domanda e offerta turistica. Lunigiana protagonista allo Sharing Tuscany: il turismo tutto l’anno conquista i buyerLunedì 16 e martedì 17 marzo, la Comunità d’Ambito Lunigiana ha preso parte alla sessione di presentazioni delle Comunità d’Ambito della Regione Toscana, ospitata presso il Palazzo dei Vicari di Scarp ... msn.com Turismo, il Consorzio Città di Pistoia al workshop Sharing Tuscany: missione per intercettare la domanda internaIl turismo pistoiese si prepara per una nuova, importante tappa di promozione strategica sul mercato interno. Domani, il Consorzio turistico Città di Pistoia, braccio operativo di Confcommercio, parte ... valdinievoleoggi.it Art hotel sia alla BMT che allo Sharing Tuscany in una settimana - facebook.com facebook