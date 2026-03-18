I tesori del Mugello in mostra alla sesta edizione di Sharing Tuscany

I tesori del Mugello sono protagonisti della sesta edizione di Sharing Tuscany, che si tiene nel Mugello, in provincia di Firenze. La manifestazione espone opere, artigianato e prodotti locali provenienti dal territorio. La mostra si svolge in diverse location della zona e coinvolge numerosi espositori. L’evento si apre oggi e proseguirà fino a fine mese, attirando visitatori e appassionati dell’area.

Mugello (Firenze), 18 marzo 2026 - Quest’anno è stato affidato al Mugello, alle sue meravigliose ville storiche, ai suoi paesaggi autenticamente toscani e alle sue ricchezze enogastronomiche, il ruolo di biglietto da visita per i buyer accorsi da tutta Italia alla sesta edizione di Sharing Tuscany, il tradizionale evento organizzato da Toscana Promozione Turistica come punto di incontro tra gli operatori turistici regionali e la domanda nazionale. Da domenica scorsa, 15 marzo, grazie anche alla collaborazione dell’Ambito turistico del Mugello, la quattro giorni ha coinvolto 75 aziende toscane e 94 buyer nazionali (tour operator, agenti di viaggio, wedding planners e rappresentanti in Italia di tour operator internazionali) che hanno partecipato a visite e itinerari alla scoperta della Toscana autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I tesori del Mugello in mostra alla sesta edizione di Sharing Tuscany Articoli correlati Il Mugello ospita la sesta edizione di Sharing TuscanyFirenze, 12 marzo 2026 - Il Mugello si prepara ad ospitare la sesta edizione di Sharing Tuscany, e si prepara ad accogliere una numerosa presenza di... Il Mugello vetrina della ‘Toscana diffusa’: successo per la sesta edizione di Sharing TuscanyFIRENZE – L’autenticità dei paesaggi, la ricchezza enogastronomica e il fascino delle dimore storiche del Mugello sono stati i protagonisti assoluti... Tutti gli aggiornamenti su Sharing Tuscany Discussioni sull' argomento In Mugello arriva Sharing Tuscany, l’incontro tra domanda e offerta turistica; Toscana, scorrimento graduatoria bando esercizi di vicinato. I tesori del Mugello in mostra alla sesta edizione di Sharing TuscanyMUGELLO – Quest’anno è stato affidato al Mugello, alle sue meravigliose ville storiche, ai suoi paesaggi autenticamente toscani e alle sue ricchezze enogastronomiche, il ruolo di biglietto da visita p ... ilfilo.net Il Mugello ospita la sesta edizione di Sharing TuscanyFirenze, 12 marzo 2026 - Il Mugello si prepara ad ospitare la sesta edizione di Sharing Tuscany, e si prepara ad accogliere una numerosa presenza di operatori. BIT di Milano, Sanremo, ITB di Berlino e ... lanazione.it Il Comune di Siena rappresenta l’Ambito Terre di Siena all’edizione 2026 di "Sharing Tuscany" in programma oggi, lunedì 16 marzo, a Scarperia. Sharing Tuscany è l’evento B2B organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra l’offerta t - facebook.com facebook